Esporte Al Ain surpreende, bate o River nos pênaltis e vai à final do Mundial O rival dos donos da casa sairá do confronto entre Real Madrid e Kashima Antlers, que duelam nesta quarta-feira (19)

Nove dias depois de viver uma das maiores glórias de sua história, o River Plate protagonizou um verdadeiro vexame nesta terça-feira. O campeão sul-americano não foi páreo para o Al Ain, que fez a festa da torcida da casa nos Emirados Árabes Unidos ao eliminar o rival e garantir vaga na decisão do Mundial de Clubes. Depois do empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, o...