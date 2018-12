Esporte Al Ain bate campeão africano por 3 a 0 e pega River Plate na semifinal do Mundial Semifinal do Mundial será na terça-feira (18), às 14h30 (de Brasília)

Com o apoio da torcida, O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, venceu o Espérance, da Tunísia e atual campeão africano, por 3 a 0, em casa, neste sábado, em partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, nos Emirados Árabes. Com a vitória, o Al Ain garantiu classificação para enfrentar o River Plate, na t...