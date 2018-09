Esporte Aléssio Antunes herda vaga do mestre no rubro-negro

O Atlético não terá só o volante Rômulo como desfalque, neste sábado. O Dragão tem outra ausência considerável - a do técnico Claudio Tencati, suspenso. No lugar dele, estará o fiel escudeiro e auxiliar técnico, Aléssio Antunes, de 47 anos. Ex-jogador, Aléssio teve uma passagem pela Anapolina, na Série B 2004. Após encerrar carreira de meia, passou a trabalhar com Claudio Ten...