Esporte Além da questão física, aspecto psicológico de Neymar será trabalhado na seleção O atacante chegou nesta segunda-feira (21) à Granja Comary, em Teresópolis e deve trabalhar com bola apenas na quinta-feira

Os três meses que Neymar ficou afastado dos treinos com bola irão demandar um trabalho minucioso da comissão técnica para que o atacante chegue em sua melhor forma para a Copa do Mundo da Rússia. Além da questão física, Tite e seus companheiros de seleção estão preocupados com outro aspecto: o psicológico. Existe o temor de que o atacante sinta uma pressão muito forte e...