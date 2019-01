Esporte Ainda sem vencer, Aparecidense encara o Atlético com camisa 10 sedento por gols Após marcar pela primeira vez, Moisés espera dar sequência a fase goleadora e ajudar o Camaleão a sair da má fase

Mais leve. É assim que o atacante Moisés diz estar após marcar seu primeiro gol pela Aparecidense, durante o empate com o Iporá na 2ª rodada do Campeonato Goiano. O objetivo do jogador é de seguir marcando para ajudar o Camaleão a vencer pela primeira vez na competição estadual. "O gol tira o peso das costas, até minha família estava me cobrando. Espero começar uma...