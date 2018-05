Esporte Ainda sem Cristiano Ronaldo, Portugal só empata com a Tunísia em amistoso Os portugueses abriram 2 a 0, com André Silva e João Mário, mas a seleção da Tunísia empatou com Badri e Ben Youssef

Ainda sem poder contar com Cristiano Ronaldo, já que o astro defendeu o Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões, no último sábado, em Kiev, Portugal não passou de um empate por 2 a 2 com a Tunísia, nesta segunda-feira (28), em casa, no Estádio Municipal de Braga. Os atuais campeões europeus chegaram a abrir 2 a 0 no placar no primeiro tempo, mas sofreram a igualdade...