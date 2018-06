Esporte Ainda sem convencer na Copa, Sergio Ramos pede união dos torcedores espanhóis Os espanhóis ainda não convenceram nesta Copa do Mundo, foram dois empates e apenas uma vitória

O zagueiro e capitão da seleção espanhola, Sergio Ramos, sabe que a equipe fechou a primeira fase da Copa do Mundo com apresentações abaixo do esperado. Tirando o empate por 3 a 3 com Portugal na estreia, o time sofreu para vencer o Irã por 1 a 0 e empatou com Marrocos por 2 a 2 nos acréscimos. Por conta dos últimos jogos, a imprensa do país passou a fazer duras ...