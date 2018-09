Esporte Aguirre quer São Paulo pronto para 12 finais até fim do Brasileiro Líder da competição, clube paulista está apenas a um ponto a frente do segundo colocado

O técnico Diego Aguirre buscou tranquilizar a torcida do São Paulo nesta terça-feira. Apesar de ocupar a liderança do Brasileirão, o time paulista vem fazendo um segundo turno aquém do esperado e permite a aproximação de vários rivais na luta pelo título. "Estou com confiança que o time vai responder mais uma vez como tem mostrado ao longo deste ano. Se acaba hoje, ...