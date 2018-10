Esporte Aguirre conversa com elenco do São Paulo e Reinaldo é poupado de treinamento Clube paulista já soma cinco jogos sem vencer, sendo duas derrotas e três empates

Em busca de soluções para a queda de rendimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre aposta no trabalho dentro e fora de campo. Nesta quarta-feira (17), antes do treino no CT da Barra Funda, ele reuniu todo o elenco para um conversa de aproximadamente dez minutos junto com os demais integrantes da sua comissão. O uruguaio tenta elevar o mora...