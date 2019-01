Esporte Aguilar é oficializado pelo Santos e assina contrato de quatro anos Este é o segundo reforço da equipe na temporada

O zagueiro Felipe Aguilar é, enfim, jogador do Santos. Nesta sexta-feira, o clube da Vila Belmiro oficializou a contratação do defensor colombiano, que estava no Atlético Nacional, e explicou ter assinado um contrato válido por quatro temporadas com o seu segundo reforço para a temporada 2019. Antes de Aguilar, o Santos havia contratado outro jogador sul-america...