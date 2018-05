Esporte Agredidos por torcedores, atletas do Sporting jogarão a final da Taça de Portugal Time alviverde encara o Desportivo Aves pela final do torneio português; Cerca de sete integrantes do Sporting foram agredidos

Um dia depois de terem sido vítimas de agressões de um grupo de cerca de 50 torcedores que invadiu o treino do clube na última terça-feira, os jogadores do Sporting confirmaram oficialmente nesta quarta (16) que resolveram entrar em campo para defender o time no próximo domingo (20), contra o Desportivo Aves, em Oeiras, pela final da Taça de Portugal. Por meio de um ...