Esporte Agora, é bola no Lucão Atacante busca a artilharia da Série B e pede que até tiro de meta chegue à área adversária

Com a vaga para a Série A confirmada no Goiás, chegou a hora de pensar em objetivos individuais. No elenco esmeraldino, o centroavante Lucão é o que pode alcançar a marca mais significativa. O jogador sonha terminar a Série B como artilheiro. Com 16 gols, o atacante tem um a menos que Dagoberto, do Londrina, que soma 17. A intenção do camisa 9 alviverde é contar com um...