Esporte Agüero renova até 2021 e completará dez anos como jogador do Manchester City O atacante argentino compete a posição com o brasileiro Gabriel Jesus, e é o artilheiro da história do clube inglês, com 204 gols marcados

A passagem de Sergio Agüero pelo Manchester City vai completar uma década. Nesta sexta-feira (21), a diretoria do clube inglês anunciou a ampliação do contrato do atacante argentino por mais um ano, o que o torna válido até 2021. Se Agüero cumprir esse acordo até o final, o argentino completará dez anos como jogador do City, pois o atacante chegou a Manchester em 201...