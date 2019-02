Esporte Agüero faz três, Manchester City vence Arsenal e pressiona o líder Liverpool

Principal perseguidor do Liverpool na briga pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City, comandado pelo argentino Sergio Agüero, fez sua parte ao derrotar o Arsenal por 3 a 1 neste domingo, em casa, no Etihad Stadium. Assim, diminuiu a diferença para o líder do torneio. Agora, dois pontos separam o vice-líder City, que soma 59, do líder Liverpool, ao men...