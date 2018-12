Esporte Africanos dominam e vencem São Silvestre Sem vencer no masculino desde 2010 e no feminino desde 2006, o Brasil repetiu ano passado, ao não colocar representantes entre os cinco primeiros colocados

A 94ª edição da São Silvestre foi novamente dominada pelos estrangeiros. Assim como nos últimos anos, os africanos se destacaram na corrida ao puxar o pelotão desde o início e ganhar a prova. Entre as mulheres, a queniana Sandrafelis Tuei garantiu a vitória depois de assumir a liderança no quilômetro final do trajeto. Já no masculino, quem ganhou foi o etíope Belay B...