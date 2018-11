Esporte Afiado, quarteto do Atlético quer brilhar na prova do Enem

Ronaldo Muller Gomes da Silva, Adaílson Viana Porto Filho, Elias Oliveira Santos e Gabriel Francisco Barros de Miranda são goianienses. Ambos têm a mesma idade (17 anos), jogam na base do Atlético (sub-17), sonham com projeção no futebol e, além dessas similaridades, se ocupam de outro projeto. Neste domingo, os quatro farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), c...