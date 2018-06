Esporte Aeroporto de Goiânia inaugura espaço para torcedores acompanharem Copa do Mundo As Fun Zones ficarão montadas até o dia 15/7, data da final do Mundial

O Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva inaugurou nesta quinta-feira (14) duas Fun Zones, vizando dar maior comodidade aos passageiros e a possibilidade deles acompanharem os jogos da Copa do Mundo durante suas viagens. Os espaços de 30, 5 m², no saguão, e 100 m², na sala de embarque, possuem decoração temática, além de telões com programação do Mundial. A estrut...