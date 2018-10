Esporte AEGB vence Goiás e segue invicta no Campeonato Goiano de Base Nas categorias de base, AEGB inicia finais do Campeonato Goiano em quatro categorias

A equipe adulta da Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB SESI Piracanjuba) venceu mais uma partida pelo Campeonato Goiano. A equipe goiana realizou o clássico com o Goiás, na noite da última quarta-feira, e bateu o rival esmeraldino por 77 a 60, liderando o duelo desde o início da partida. A partida foi realizada no ginásio da Apcef, no setor Bueno. A A...