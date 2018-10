Uma das equipes postulante ao título do Campeonato Goiano de Base avançou para as finais do torneio estadual neste sábado (6). A equipe sub-17 da AEGB Sesi Piracanjuba venceu o Clube Jaó e avança na competição.

A AEGB não teve dificuldades para vencer o rival goianiense e venceu a partida por 60 a 27, liderando o placar desde o início do duelo. “Com humildade e determinação vamos para as finais. Sabemos da força e talento dos adversários, mas nossa orientação é para que cada atleta dê o seu melhor, individualmente, mas principalmente se doe coletivamente, para que o time se sobressaia”, destacou Tarzan, técnico da AEGB.

As finais do Campeonato Goiano de Base serão realizadas em Anápolis entre os dias 12 e 14 deste mês. AEGB, Goiás, Rio Verde e Mozarlândia disputarão o título estadual. Além do time sub-17, a AEGB será representada nas finais nas categorias sub-13, 15 e 19.