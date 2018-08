Esporte AEGB se prepara para disputa da Copa Mão na Bola Torneio, que chega a sua 15ª edição, será realizado em Rio Verde. Equipe goianiense enviará três categorias

O basquetebol será uma das atrações esportivas na cidade de Rio Verde até o final do mês. Iniciando neste final semana, a Copa Mão na Bola contará com a presença de diversas equipes, entre elas a Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB SESI/Piracanjuba), que enviará três categorias para a disputa do torneio, que começa nesta sexta-feira (17) e terá partidas at...