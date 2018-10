Esporte AEGB é derrotada por equipe paulista na estreia da Copa Brasil de Clubes Time comandado por Vladimir Hadlich perdeu para o Clube Esperia, por 61 a 58. Nesta terça-feira, goianos voltam a quadra para enfrentar o Minas Tênis Clube

A Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB SESI Piracanjuba) iniciou nesta segunda-feira (15) sua campanha na Copa Brasil de Clubes, categoria sub-18. A equipe goianiense foi derrotada pelo Clube Esperia, de São Paulo, por três pontos: 61 a 58. O confronto foi realizado no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. De acordo com o técnico Vladimir Jos...