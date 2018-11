Esporte Advogado de Ronaldinho diz que apreensão de passaporte é 'medida arbitrária' Decisão de Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ocorreu devido ao não pagamento de uma dívida por dano ambiental em Porto Alegre

O advogado de Ronaldinho Gaúcho, Sérgio Felício Queiroz, afirmou na tarde desta sexta-feira à reportagem do Estado que a apreensão dos passaportes do ex-jogador da seleção brasileira e do seu irmão, Roberto Assis Moreira, é uma medida arbitrária. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). O defensor ressaltou que irá recorrer da decisão ...