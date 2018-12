Esporte Adson Batista se prepara para assumir presidência Após 13 anos como diretor de futebol, dirigente será aclamado presidente executivo, aumentando vínculo com o Dragão

Se tem alguém que está presente no dia a dia do Atlético nos últimos 13 anos, essa pessoa é Adson Batista. O diretor de futebol chegou ao clube em 2005 e participou de um processo de ressurgimento do Dragão no cenário regional e nacional. Depois de todo esse período à frente do departamento de futebol, Adson terá uma importante mudança de patamar: passa a ser também o ...