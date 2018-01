Adson Batista: "Precisava tirar essa carga pesada das costas do João Paulo"

A decisão da diretoria do Atlético pela contratação do técnico Claudio Tencati, confirmada nesta terça-feira, afeta diretamente o atual comandante, João Paulo Sanches, que dará fim, nesta quarta-feira, diante do Anápolis, pela 5ª rodada do Goianão, à sua passagem como técnico do clube.

O vice-presidente e diretor de futebol, Adson Batista, fez questão de ressaltar a importância do profissional no ambiente atleticano. "O João Paulo é um excelente profissional. É da minha confiança. Essa situação de ele seguir como treinador foi eu que incentivei, mas senti que precisávamos de algo mais. Tenho de trabalhar sempre com a razão. Precisava tirar essa carga pesada das costas do João Paulo", justificou o dirigente.

João Paulo, de 37 anos, assumiu o time na 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram 27 jogos, com 7 vitórias, 9 empates e 11 derrotas - resta computar o resultado do confronto desta quarta-feira. Apesar de se desligar da função, João Paulo seguirá no clube, como auxiliar-técnico. "Fico feliz em poder permanecer, em ajudar o próximo profissional", comentou João Paulo.

"O Atlético é um clube que hoje me sinto em casa. Respeito a posição da diretoria em trazer uma nova opção neste momento, e fico satisfeito por poder permanecer com a confiança de todos aqui. Isso com certeza é um reflexo do período em que estive como treinador, na Série A do Brasileiro ano passado", destacou João Paulo.

O treinador justificou o desempenho ruim no início de Goianão, em que o clube somou apenas 2 pontos em 4 partidas e ocupa a lanterna do Grupo A. "Tivemos algumas perdas muito significativas, atletas importantes na nossa retomada do ano passado. Sendo assim leva-se tempo para você novamente dar um encaixe para a equipe. Não chegamos a completar um mês com o elenco", computou.

Claudio Tencati já está em Goiânia e passa a assumirá o comando do time nesta quinta-feira. Ele assistirá da tribuna do Estádio Olímpico o confronto entre Atlético e Anápolis, nesta quarta-feira, às 19h30.