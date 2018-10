Esporte Adson Batista “joga a toalha” e diz que precisa pensar em 2019 Treinador vê a briga pelo acesso ficar mais difícil para o Atlético, após derrota para o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira

O diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, disse em entrevista à Rádio Sagres 730 que vai analisar a situação do técnico Claudio Tencati, após novo revés do clube rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro. “Vamos analisar com a cabeça fria. A nossa situação está muito difícil e vamos começar a pensar no ano que vem. Tem jogadores que ...