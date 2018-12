Esporte Adson Batista assume presidência no Atlético Diretor de futebol do Dragão desde 2005, dirigente passa a ser o mandatário rubro-negro para o biênio 2019-2020

Em uma cerimônia realizada na noite desta sexta-feira (7), Adson Batista foi aclamado presidente executivo do Atlético para o biênio 2019-2020. O dirigente atuava como diretor de futebol do Dragão desde 2005, quando o clube estava na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, e passou também a ser vice-presidente no último pleito, em que Maurício Sampaio foi conduzido a...