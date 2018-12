Esporte Adriano diz que não se aposentou e avisa: 'Quero voltar a jogar no Brasil' A última vez que o atacante teve em campo foi em 2016, pelo Miami United, dos Estados Unidos

Embora esteja há dois anos sem atuar, o atacante Adriano garante que ainda não encerrou sua carreira profissional. Além disso, o atacante de 36 anos revelou que pretende voltar a jogar no futebol brasileiro. "Estou feliz com os amigos e minha família no Rio de Janeiro. Vivendo uma vida normal... Não me aposentei, só decidi dar uma pausa. Se surgir a oportunidade de voltar, ...