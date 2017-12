Adriano é atração de jogo festivo

Zico foi o anfitrião nesta quarta-feira do Jogo das Estrelas, um amistoso beneficente realizado no estádio do Maracanã, no Rio. A partida reuniu vários ídolos do futebol, mas um dos pontos altos da festa foi quando o atacante Adriano, que chegou atrasado ao evento, entrou em campo, no lugar de Alberto Valentim (ex-técnico do Palmeiras). Assim, o ataque do time ver...