Esporte Adolescente morto em incêndio no Ninho do Urubu é primo de jogador do Vasco Pablo Henrique era natural da cidade de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerais

O mineiro Pablo Henrique da Silva Matos é um dos mortos do incêndio no alojamento do Centro de Treinamento do Flamengo na madrugada desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro. A morte do zagueiro de 14 anos foi confirmada pela sua família. Cerca de 10 pessoas morreram na tragédia. Pablo Henrique era natural da cidade de Oliveira, no Centro-Oeste de Minas Gerai...