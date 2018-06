Esporte Acusado de corrupção, vice da Confederação Africana deixa Conselho da Fifa Nyantakyi foi flagrado em um documentário recebendo cerca de R$ 250 mil, o ganês recebia o dinheiro com a promessa de ajudar os interlocutores com favores junto ao presidente e ao vice-presidente do país

Às vésperas da eleição que vai decidir a futura sede da Copa do Mundo de 2026, o ganês Kwesi Nyantakyi renunciou ao Conselho da Fifa. Ele também colocou à disposição o cargo de vice-presidente da Confederação Africana de Futebol, que congrega todas as federações do continente. Independente da renúncia, Nyantakyi já não poderia participar da eleição marcada para q...