Esporte Aclamação de presidente é marcada para sexta-feira

O Atlético convocou a cerimônia de aclamação que vai conduzir Adson Batista ao cargo de presidente executivo para a próxima sexta-feira (7), às 19 horas. Responsável pelo departamento de futebol do Dragão desde 2005, o dirigente vai assumir o cargo máximo do clube pela primeira vez.Adson chegou ao rubro-negro para comandar a montagem do time que foi campeão da Divisão...