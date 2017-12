Aclamação de chapa coloca unidade política em alta no Vila Nova

A chapa encabeçada pelo presidente executivo Ecival Martins foi aclamada na noite desta quinta-feira (7), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, sede do clube, para administração colorada no próximo biênio. O discurso dos dirigentes colorados alimenta o tom de união entre as correntes políticas do clube para construção de um Vila Nova mais forte nos próximos anos.

O ambiente nos bastidores colorados é de amenidade. Levando em consideração o histórico de disputas ferrenhas e renúncias nos últimos anos, a aclamação da chapa de Ecival Martins corrobora com essa linha de união entre os colorados.

“Estou muito feliz por entender que o Conselho do Vila Nova e os torcedores estão confiando mais dois anos de trabalho à frente do clube”, ressaltou.

Na cadeira de presidência desde o fim de 2016, Ecival Martins acredita que, agora, está muito mais preparado para o próximo biênio.

“Aprendemos muito sobre o que devemos fazer e, principalmente, o que não devemos fazer”, ressaltou o presidente, que tem como projeto restaurar a credibilidade do clube.

A nova diretoria colorada é composta pelo 1º vice-presidente Ricardo José Barbosa, a 2ª vice-presidente Dorizelha Rocha e o vice-presidente financeiro Allan Máximo.

Ricardo Barbosa exaltou a unidade política do Vila Nova e acredita que a continuidade do trabalho é um fator importante para o crescimento do Tigre.

“Vim para o Vila Nova para tentar implantar essa união. Eu era considerado de outra ala, mas me juntei ao Ecival e comecei a trabalhar. Gosto de aglutinar o Vila Nova. Somos poucas pessoas e, se tiver racha, não tem como. Temos de nos juntar para o Vila Nova ficar cada vez maior”, ressaltou.

Para o novo 1º vice-presidente, esse último ano foi de aprendizado e preparação para crescimento do Vila Nova.

“Eu não tinha muita experiência vivenciando o clube. Com esse próximo mandato, temos muito a aprender e também a acrescentar ao clube”, frisou Ricardo José Barbosa.

Dorizelha Rocha trabalhou como secretária do Conselho Deliberativo e ajuda o clube há alguns anos. Agora, ela fará parte da diretoria executiva do clube. “Terei um trabalho mais direcionado para o lado social. Minha função é fazer ações para aproximar mais o Vila Nova de sua torcida”, salientou Dorizelha.

O vice-presidente financeiro, Allan Máximo, também salientou a importância da união do Vila Nova.

“O Vila passa por um momento de crescente e essa junção de forças é fundamental para que o clube chegue aos seus objetivos”, salientou.

“A parte de finanças tem, por obrigação, de ser o pulmão do clube. Com muita seriedade e transparência, acima de tudo, estaremos trabalhando em consenso com o Conselho de Orientação e Fiscalização e do Conselho Deliberativo. É um trabalho de várias mãos”, completou.