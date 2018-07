Esporte 'Acho que podemos superar a geração de 98', diz atacante da Croácia "Comparando estas duas gerações, estamos cientes da qualidade daquele time. E acho que estamos no caminho certo para repetir aquele resultado ou talvez até superá-lo", afirmou Ivan Perisic

A classificação às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia renovou de vez a confiança da seleção da Croácia. A três dias do confronto com a Rússia, valendo vaga na semifinal, o time croata aposta numa campanha até superior a de 1998, quando eles foram até a semifinal e terminaram o Mundial da França na terceira colocação. "Claro que lembramos de 98", disse o atac...