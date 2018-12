Esporte Acesso, ascensão e brilho para Giovanni no Goiás Meia supera turbulências e tem melhor ano da carreira no alviverde. Meta é disputar a Série A pelo clube, mas ainda depende de renovação para o próximo ano

Poucos jogadores conquistaram, de forma tão rápida, identificação com o Goiás e com a torcida como Giovanni Piccolomo. O meia foi um dos protagonistas no acesso alviverde à Série A do Campeonato Brasileiro, como o segundo jogador que mais atuou pelo clube na temporada. Revelado pelo Corinthians, no início da década, saiu do status de promessa para se consolidar. Com um início...