Esporte Accioly e Serrinha serão palcos dos jogos entre Atlético e Goiás no Goianão Presidentes dos clubes firmaram acordo para que os clássicos, de turno e returno, ocorram em seus respectivos estádios

Os clássicos entre Atlético e Goiás, pelo turno e returno, do Campeonato Goiano ocorrerão nos respectivos estádios de cada um com torcida única. Na manhã desta sexta-feira (18), os presidentes Adson Batista, do rubro-negro, e Marcelo Almeida, do alviverde, entraram em acordo sobre a definição. O clássico do primeiro turno será no domingo, dia 3 de fevereiro, com ma...