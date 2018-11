Esporte Absolvido no STJD, Felipão poderá comandar Palmeiras em jogo da festa do título O Palmeiras encerra sua participação na Série A no domingo (2), contra o Vitória, no Allianz Parque

O Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira (29). O clube obteve duas vitórias no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão das absolvições do técnico Luiz Felipe Scolari e do diretor de futebol, Alexandre Mattos. Com a decisão, o treinador poderá comandar o time normalmente na partida que vai marcar a premiação do campeão brasileiro. Felipão...