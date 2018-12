Esporte Aberto da Austrália adota super tie-break de 10 pontos para definir último set Primeiro Grand Slam da temporada do tênis, que acontecerá em Melbourne, será realizado entre os dias 14 e 27 de janeiro

A organização do Aberto da Austrália informou nesta sexta-feira (21) que a próxima edição do Grand Slam realizado em Melbourne, entre os dias 14 e 27 de janeiro, passará a adotar um super tie-break de 10 pontos no set de desempate (o terceiro para as mulheres e o quinto para os homens) em caso de igualdade por 6/6 na parcial derradeira das partidas. Following th...