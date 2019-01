Esporte Abel se diz motivado em chegada ao Flamengo: 'Venho com fome'

O novo técnico do Flamengo demonstrou motivação, bom humor e deu declarações fortes nesta quarta-feira, ao ser apresentado no cargo. Aos 66 anos, Abel Braga chega ao clube para uma segunda passagem no comando e com uma elevada responsabilidade. O treinador admitiu estar preparado para lidar com as expectativas da torcida para transformar em resultados relevantes o elevado i...