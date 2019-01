Esporte Abel diz ter dor de cabeça boa para definir Fla: 'Estão confundindo minha cabeça' Treinador confirmou que fará mais alterações na equipe rubro-negra visando o duelo contra a Cabofriense

Desde que assumiu o comando do Flamengo no início desta temporada, o técnico Abel Braga utilizou seis escalações diferentes nas seis partidas do time em 2019 - dois pela Florida Cup e quatro pelo Campeonato Carioca - por causa do pouco tempo de preparação após o retorno das férias. Para o jogo contra a Cabofriense, neste domingo, pelo Estadual, já definiu que fará mais a...