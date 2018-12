Esporte A vida após a melhor campanha da história Cinco anos após o vice alviverde na Copa São Paulo de Futebol Júnior, como estão os donos da campanha

Cinco anos após o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a geração responsável pela melhor campanha do Goiás na competição tomou caminhos diferentes. Considerado um torneio de peso no currículo de um jogador, a Copinha é vista como cenário perfeito de projeção do atleta em início de carreira, mas nem sempre isso se confirma. O POPULAR entrou em contato com ...