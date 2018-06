Esporte A uma semana para Copa, Fifa revela que 2,4 milhões de ingressos foram alocados Os brasileiros ocupam a terceira colocação no ranking dos torcedores que mais compraram ingressos, com 72.512 bilhetes

A apenas uma semana para o início da Copa do Mundo, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (7) uma nova parcial da vendas de ingressos para o torneio na Rússia. De acordo com a entidade, pouco mais de 2,4 milhões de bilhetes (2.403.116) para os 64 jogos do torneio já foram alocados para torcedores de todo o mundo. O Brasil é o terceiro país que mais comprou ingressos. Foram ...