A uma semana da Copa, Brasil segue em 2º lugar no ranking da Fifa

A uma semana da abertura da Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira segue na segunda colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira. Atual campeã mundial, a Alemanha sustenta a ponta numa lista com duas mudanças no Top 10: Polônia e Espanha trocaram posições. Em razão dos amistosos recentes, tanto o Brasil quanto a Alemanha aumentaram suas pontua...