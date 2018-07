Esporte A seleção da Copa: escolha os melhores de cada posição no Mundial da Rússia Competição chegará ao fim no próximo domingo (15), no estádio Luzhniki, em Moscou, com a decisão do título entre França e Croácia

Já se passaram 62 das 64 partidas da Copa do Mundo da Rússia. Na última quarta-feira (11), tivemos a formação dos duelos válidos pela honrosa 3ª posição da competição (Bélgica x Inglaterra) e pelo tão sonhado título mundial de futebol em 2018 (França x Croácia). Vote no melhor goleiro da Copa Vote no melhor lateral direito da Copa Vote nos me...