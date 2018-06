Esporte A pedido dos jogadores, Goiás muda jogo contra o Paysandu para o estádio Olímpico Partida válida pela 10ª rodada, que estava marcada para o Serra Dourada, acontece na próxima sexta-feira (08)

Atendendo pedido dos jogadores, a direção do Goiás decidiu mudar o jogo contra o Paysandu na próxima sexta-feira (08), às 20h30, do Serra Dourada para o estádio Olímpico. A mudança foi confirmada na noite desta segunda-feira (04) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o vice-presidente do clube, Mauro Machado, os jogadores solicitaram a transferência. "Foi u...