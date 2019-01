Esporte A pedido de Jorge Sampaoli, Santos oficializa a contratação de Éverson O goleiro chega ao clube santista para disputar posição com Vanderlei, ídolo da torcida e titular nos últimos anos

O técnico argentino Jorge Sampaoli pediu a contratação de um goleiro e a diretoria do Santos atendeu. Nesta quinta-feira, o clube alvinegro oficializou a chegada de Éverson, de 28 anos, que se destacou no Ceará na temporada passada. A quantia de R$ 4 milhões será paga ao time de Fortaleza por 80% dos direitos econômicos do jogador, que assinou um compromisso por quatro a...