Esporte A pedido da PM, Goiás deve voltar ao Serra Por segurança, Polícia Militar recomenda que alviverde jogue contra Brasil de Pelotas no local

O Goiás deve transferir o jogo contra o Brasil de Pelotas, válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 24, do Estádio Olímpico para o Estádio Serra Dourada. Isso porque o Batalhão de Eventos da Polícia Militar recomendou à diretoria esmeraldina a alteração do local da partida com a justificativa de que seria mais seguro.A dez dias do jogo, ...