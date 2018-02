A leveza do artilheiro Nonato após a façanha

A surpreendente vitória da Aparecidense sobre o Botafogo, na terça-feira, mudou a rotina do experiente atacante Nonato, que marcou o primeiro gol da vitória (2 a 1) sobre o time carioca. Depois de uma noite de poucas horas de sono e muitas mensagens de apoio, a reapresentação do elenco, nesta quarta-feira, se tornou momento para entrevistas realizadas com o jogador....