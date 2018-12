Esporte A língua do futebol francês Thiago Mendes fala da experiência de duas temporadas na França e com “El Loco” Bielsa

Em sua segunda temporada no futebol europeu, o volante Thiago Mendes, de 26 anos, está feliz com a experiência na França. O jogador formado no Goiás defende o Lille, vice-líder do Campeonato Francês, e passará o recesso de final de ano descansando em Goiânia - chega dia 24, véspera de Natal.Vendido pelo Goiás ao São Paulo por aproximadamente R$ 6 milhões, em 2014, Thiago Mend...