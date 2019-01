Esporte 'A gente tem condição de competir em bom nível', diz Maurício Barbieri sobre Goiás em 2019; assista Em entrevista ao POPULAR, técnico esmeraldino ressaltou que o clube fez contratações certas para a temporada, valorizou a base e pediu apoio "irrestrito" da torcida

Jogo coletivo e trabalho de equipe. Essas são as características desejadas pelo técnico do Goiás Maurício Barbieri para a montagem da equipe da estreia no Campeonato Goiano, no próximo domingo (20), às 17h, contra o Goiânia, no Serra Dourada, bem como para o restante da temporada 2019. "O foco do trabalho é na equipe toda. A ideia é que seja uma equipe fiel à trad...