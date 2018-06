Esporte A aventura de Carlos Eduardo na terra dos faraós Indicado por técnico, Carlos Eduardo faz parte de projeto de time egípcio. Atacante lamenta deixar o Goiás na Série B, mas afirma estar de cabeça erguida

Joia esmeraldina lapidada na Serrinha nos últimos anos, o atacante Carlos Eduardo, de 21 anos, faz parte da empreitada em solo egípcio que será encabeçada por Alberto Valentim, técnico à frente do projeto do Al Ahram Pyramids FC. O atacante, que protagoniza a negociação mais rentável da história do Goiás, é um dos quatro brasileiros indicados pelo treinador, ex-B...